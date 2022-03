BioNTech-Aktie, Moderna-Aktie & Co: Impfstoff-Aktien suchen nach dem Boden

€uro am Sonntag

von Julia Groß, Euro am Sonntag





M anche Analysten wollen eine Bodenbildung im Biotechnologiesektor ausgemacht haben. Allerdings ist es damit ein bisschen wie mit Omikron in Deutschland: Ob wir den Höhepunkt der Welle, respektive den Tiefpunkt bei den Biotechs, schon erreicht haben, bleibt abzuwarten.

Nicht gerade optimistisch stimmt die Aussage des US-Immunologen Anthony Fauci, wonach die meisten Menschen nur alle vier bis fünf Jahre COVID-Auffrischungsimpfungen benötigen könnten. Ähnlich hatte sich bereits Sanofi geäußert. Sollte es so kommen, müssten die Gewinnschätzungen der Hersteller massiv nach unten korrigiert werden.

Einen Lichtblick lieferte die Dynavax- Aktie. Die chinesische Clover Pharmaceuticals, die den Wirkverstärker von Dynavax verwendet, hat breit angelegte Booster-Studien angekündigt. Clover peilt für Mitte des Jahres einen Zulassungsantrag in China sowie im dritten Quartal in Europa und bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an.

Bei BioNTech und Pfizer verzögert sich unterdessen die US-Zulassung des Impfstoffs für Kinder unter fünf Jahren bis mindestens April. GlaxoSmithKline ist wie vergangene Woche prognostiziert in das Rennen um einen mRNA-Grippeimpfstoff eingestiegen, zusammen mit CureVac. Die CureVac-Aktie konnte davon nicht profitieren. Kein Wunder, Sanofi und Moderna sind schon weiter, zudem zweifeln Marktteilnehmer stark daran, ob CureVacs unmodifizierte mRNA dafür geeignet ist. Denn bei Grippe konkurriert sie mit Impfstoffen, die kaum Nebenwirkungen haben - wofür CureVacs Vakzine bisher nicht bekannt waren.





INVESTOR-INFO

Moderna Schwierige Zeiten Am kommenden Donnerstag legt Moderna Zahlen und die Prognose für 2022 vor. Es wird sehr schwierig für die Firma, dabei positiv zu überraschen. Zum einen deuten die letzten Daten nicht darauf hin, dass ein Omikron-Impfstoff Vorteile hat, zum anderen sind womöglich keine jährlichen Auffrischungen nötig. Auch Modernas Grippedaten waren durchwachsen. Höchstens Hinweise darauf, was die Firma mit ihrem Cash tun will, könnten der Aktie Auftrieb geben. Das niedrige Kursniveau bietet jedoch für langfristig orientierte Anleger Einstiegsgelegenheiten: Modernas Pipeline ist umfangreich und vielversprechend.

Nasdaq Biotechnology ETF Branchenweit investieren Investments in Biotech-Einzeltitel bedürfen erheblicher Risikobereitschaft und am besten auch Hintergrundwissen beim Anleger. ETFs bieten zumindest die Möglichkeit, das Risiko breiter zu streuen. Der Nasdaq Biotechnology Index ist eines der wichtigsten Branchenbarometer. Der ETF bildet die Entwicklung von fast 400 an der US-Technologiebörse notierten Biotech- und Pharmaunternehmen ab. Von den bekannten Impfstoffaktien ist Moderna mit etwas über vier Prozent Anteil vertreten. Amgen ist mit zehn Prozent das Indexschwergewicht vor Gilead und Regeneron. Momentan scheint sich ein Boden auszubilden. Langfristiges Potenzial.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amgen Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Amgen Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Amgen Inc.

Bildquellen: peterschreiber.media / Shutterstock.com, Dan Race / Shutterstock.com, Finanzen Verlag

________________________________