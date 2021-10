Frankfurt intern: REALTECH - möglicherweise mehr als eine "Meme-Aktie"

€uro am Sonntag

Davon ist wenig geblieben. Aktuell wird der Wert nur noch mit rund neun Millionen Euro bewertet, zählt also zu den Micro Caps. In dieser Woche hat es REALTECH zumindest auf die Liste der Werte mit den höchsten Kursveränderungen geschafft. Und das ist schon das zweite Mal, dass die Aktie aufgefallen ist. Ende Juni vervielfachte sich der Kurs auf über vier Euro, um dann die gesamten Gewinne wieder abgeben zu müssen.

Weil Beobachter den Kursanstieg damals auf Gerüchte und Manipulationsversuche in sozialen Medien zurückführten, wurde REALTECH ähnlich wie etwa die US-Firma GameStop als "Meme-Aktie" mit wenig Substanz eingestuft. Das ist auch die Argumentation, mit der die jüngsten Kursavancen in den Portalen abgehandelt wurden. Möglicherweise ist das zu oberflächlich. Die einmal im Umfeld von SAP entstandene Gesellschaft hat nach einem massiven Schrumpfkurs recht beachtliche Halbjahreszahlen vorgelegt. Der Umsatz legte zwar nur um 400.000 Euro zu, das Betriebsergebnis verbesserte sich aber um 1,4 Millionen Euro, die Marge liegt bei rund zehn Prozent.

Noch beachtlicher ist der operative Cashflow, der immerhin bei 1,7 Millionen Euro landete. Da könnte der Börsenwert eher zu niedrig zu sein. Wer sich zudem tiefer in den Halbjahresbericht hineinliest, gewinnt den Eindruck, dass die Firma in ihrer verkleinerten Aufstellung nun in einen kreativen Modus zurückkehrt und mit innovativen Cloud-Produkten auch künftig noch einige Male positiv überraschen könnte. Nur mit Limit.

