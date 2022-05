General Electric-Aktie: Schwer enttäuscht

€uro am Sonntag

"Wir halten an unseren Erwartungen vom Januar fest, aber es geht zurzeit eher in Richtung des unteren Endes der Spanne", sagte Vorstandschef Larry Culp. General Electric setzte in den ersten drei Monaten mit 17 Milliarden US-Dollar nahezu genauso viel um wie im Vorjahresquartal. Die Ergebnismarge sank um 4,5 Prozentpunkte auf minus 3,1 Prozent in den Verlustbereich. Das Minus auf Nettobasis pro Aktie betrug 0,74 US-Dollar. Im Vorjahr stand der Mischkonzern mit 0,02 US-Dollar je Aktie hier knapp in der Gewinnzone.

Der Kurs rutschte ab, vor allem die Aussage Culps hinsichtlich der Prognose enttäuschte. Viele Analysten dürften nun ihre Prognosen anpassen. Die US-Bank JPMorgan beließ ihre Einstufung mit Kursziel 55 US-Dollar auf "neutral".

Vorsicht: Die Aktie rutschte nach den Zahlen ab. Anleger sollten sich mit einem Stopp absichern und eine Bodenbildung abwarten.







