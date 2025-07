Langfristige Anlage

S&P 500-Papier GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GE Aerospace (ex General Electric)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

25.07.25 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 25.07.2022 wurden GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 41,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 242,745 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.07.2025 65.058,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 268,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 550,58 Prozent erhöht. Die Marktkapitalisierung von GE Aerospace (ex General Electric) belief sich zuletzt auf 283,36 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

