TeamViewer-Chef Steil: "Sehen Asien als Schlüsselmarkt"

von Wolfgang Ehrensberger und Ralf Witzler, €uro am Sonntag

€uro am Sonntag: Sie wollen 2022 die Performance-Delle des Vorjahres wieder ausbügeln und profitables Wachstum vorantreiben. Haben Sie dabei auch regionale Schwerpunkte?

Oliver Steil: Wir sind bereits in den Märkten aktiv, die für uns das größte Potenzial haben. Unser Fokus liegt darauf, unser Geschäft dort auszubauen. Dabei ist die Region Asien-Pazifik einer unserer wichtigsten Wachstumsmärkte. Hier haben wir im vierten Quartal mit 31 Prozent ein deutliches Momentum gesehen, auf dem wir aufbauen wollen. Auch in der ­Region Amerika wachsen wir gerade im Enterprise-Segment deutlich. Gleichzeitig bleibt unser historischer Kernmarkt, also insbesondere Europa und der Mittlere ­Osten, stabil mit weiterhin zweistelligen Wachstumsraten.

Stehen auch Zukäufe auf dem Programm?

Wir sind gut aufgestellt und können auch dank der jüngsten Akquisitionen Lösungen zur Digitalisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette anbieten. Unsere Ziele für die nächste Zeit sind auf organisches Wachstum gerichtet, Zukäufe sind kurzfristig nicht auf dem Radar. Aber sollte sich im weiteren Verlauf des Jahres eine Gelegenheit auftun, mit der wir unser Wachstum beschleunigen können, sind wir natürlich offen dafür. Unsere Kapitalstruktur bietet dafür ausreichend Flexibilität.

Sie haben Aktienrückkäufe angekündigt. Ist auch eine Dividendenzahlung denkbar?

Mit unserer Finanzierungsstruktur und dem hohen Cashflow können wir unsere Anteilseigner über das Rückkaufprogramm direkt am Erfolg beteiligen. Daher denken wir über eine Dividende aktuell nicht nach. Dafür behalten wir strategische Flexibilität für unsere Wachstumsstrategie. Darüber hinaus wollen wir weiter Quartal für Quartal die angekündigten Ergebnisse liefern.



















Bildquellen: Holger Hill/Teamviewer