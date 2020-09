Börsengänge: Glanzlose Debüts in Frankfurt

€uro am Sonntag

von Redaktion €uro am Sonntag

HENSOLDT konnte beim Initial Public Offering (IPO) 460 Millionen Euro einsammeln, die Aktien wurden zu zwölf Euro am unteren Ende der Preisspanne (bis 16 Euro) zugeteilt. Damit kommt Hensoldt auf 1,26 Milliarden Euro Börsenwert. Einschließlich Schulden liegt der Unternehmenswert bei 2,3 Milliarden Euro. Der erste Handelstag war am Freitag.

Hensoldt ist der zweite Börsengang nach der Sommerpause in Deutschland. Der Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert hatte am Mittwoch eine Enttäuschung erlebt. Der Aktienkurs fiel am ersten Handelstag um sechs Prozent unter den Ausgabepreis. Dieser hatte mit 58 Euro bereits am unteren Ende der Preisspanne gelegen. Vorstands­chef Wolfgang Speck, der selbst an Knaus Tabbert beteiligt ist, wertete den Schritt trotzdem positiv: "Mit den neuen Investoren wollen wir unsere Marktposition weiter ausbauen." Knaus Tabbert sammelte 232 Millionen Euro ein.

