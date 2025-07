HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagvormittag gesucht

HENSOLDT im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 91,95 EUR zu.

Um 09:07 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 91,95 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 93,05 EUR. Bei 92,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 39.422 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 108,90 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2024 Kursverluste bis auf 27,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 70,33 Prozent sinken.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,623 EUR je HENSOLDT-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 93,60 EUR.

Am 07.05.2025 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,04 Prozent auf 395,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 520,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte HENSOLDT die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

