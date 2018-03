Sixt: Erich macht es jetzt auf eigene Faust

€uro am Sonntag

Vorstandschef Erich Sixt kündigte jetzt an, er wolle noch in diesem Jahr eine Plattform für Mobilität einführen, die Dienste wie Carsharing, Autovermietung und Transferservices bündle. "Carsharing und klassische Autovermietung werden miteinander verschmelzen", sagte Sixt. Die geplante Integration der Angebote werde das Wachstum vorantreiben. Man könne mit einem möglichen Carsharing-Riesen konkurrieren, den BMW und Daimler laut Insidern gründen wollen.Sixt erklärte, die bisherige Zusammenarbeit mit BMW sei für sein Unternehmen kein Hindernis. "Wir haben keine Wettbewerbsklausel." Die gemeinsam genutzte Software gehöre ohnehin ihm. Zudem lohne sich das kombinierte Geschäft auch außerhalb von Ballungsräumen - anders als reine Carsharing-Angebote, die sich auf große Städte konzentrieren.BMW hatte vor Kurzem Sixt aus DriveNow herausgekauft. Daimler übernahm vom französischen Autovermieter Europcar dessen Minderheitsanteil an car2go.__________________________________