Software AG: Unter Erfolgsdruck

"Silver Lake wird uns mit seiner starken Marke im wichtigen US-Markt sichtbarer machen und zählt zu den Besten, wenn es darum geht, Wachstumspotenziale auszuschöpfen", sagte Software AG-Vorstandschef Sanjay Brahmawar zur Wirtschaftszeitung €uro am Sonntag.

An Wachstum mangelt es dem MDAX-Konzern seit Jahren vor allem im Branchenvergleich. Das Geschäft mit traditioneller Datenbank-Software läuft zwar gut, hat aber wenig Potenzial. Das wichtige Digitalgeschäft kommt dagegen nur verhalten voran. Das soll sich ändern. Der Tech-Investor steckt 344 Millionen Euro in Wandelanleihen der Darmstädter und soll auch Expertise einbringen.

Es gehe ausdrücklich nicht nur um zusätzliches Kapital, erläutert Brahmawar. In Nordamerika "werden wir zu selten zum Tanz eingeladen". Darüber hinaus soll Silver Lake auch Übernahmen unterstützen. "2022 soll ein Jahr der Akquisitionen werden." An der Börse kam die Transaktion nicht gut an. Die Übernahmefantasie ist raus, das Management muss liefern.

















