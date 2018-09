thyssenkrupp: Aufspaltung zündet Kursfeuerwerk

€uro am Sonntag

Bildquellen: thyssenkrupp AG, Quinta / Shutterstock.com

Aus dem Konglomerat soll nach jüngsten Vorstandsplänen ein auf Werkstoffe fokussiertes Unternehmen namens thyssenkrupp ­Materials entstehen, das den 50-Prozent-Anteil am Stahl-Joint-Venture mit der indischen Tata, den Materialhandel sowie stahlnahe Bereiche wie das Schmiede- und das Marine­geschäft enthält. Das zweite Unternehmen namens thyssenkrupp Industrials soll das margenstarke Geschäft mit Aufzügen, den Anlagenbau sowie das Geschäft mit Fahrzeugkomponenten umfassen. Börsianer waren begeistert, die Aktie kletterte in der Spitze um 17 Prozent, es war der größte Kursgewinn in neun Jahren.Guido Kerkhoff überraschte Anleger nach einer wochenlangen Phase der Unsicherheit um die künftige Führung und Ausrichtung des Traditionsunternehmens. Am Sonntag will der Aufsichtsrat des Unternehmens zusammentreten, um über den Aufspaltungsplan abzustimmen. Die aktivistischen Großaktionäre der Essener, der schwedische Finanzinvestor Cevian sowie der US-Hedgefonds Elliott Management von Paul Singer, dürften das Vorhaben ausdrücklich begrüßen. Die Aufspaltung gilt vielen Finanzexperten als Chance, mehr Wert aus dem Konzern zu holen. Allein die Ankündigung schuf durch den Kurssprung bereits eine zusätzliche Marktkapitalisierung von knapp zwei Milliarden Euro."Wir schlagen jetzt eine Lösung vor, die nicht nur Wert für unsere Aktionäre schafft, sondern auch die Entwicklungs­perspektiven unserer Geschäfte spürbar verbessert", warb Kerkhoff für den Plan. Geht das Vorhaben auf der außerordentlichen Sitzung der Aufseher am Sonntag durch, so soll es bis zum Jahr 2020 umgesetzt werden. Die Aktionäre von thyssenkrupp sollen den Plänen zufolge nach der Spaltung zwei Aktien, ein Papier von Industrials und ­eines von Materials, erhalten.um die Zukunft des DAX-Unternehmens, die durch den über­raschenden Rücktritt Heinrich Hiesingers von der Konzernspitze Anfang Juli und den anschließenden Rückzug des langjährigen Aufsichtsratschefs Ulrich Lehner hochkochten, versucht der Vorstand auch, die ­Mitarbeiter zu beruhigen. Laut Kerkhoff soll es keinen umfangreichen Jobabbau gaben, lediglich in der Verwaltung könnten demnach wenige Stellen überflüssig werden.______________________