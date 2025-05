thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 9,53 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 9,53 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,48 EUR ein. Bei 9,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 963.096 Aktien.

Bei 10,95 EUR markierte der Titel am 19.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 12,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 2,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 70,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,157 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,13 EUR.

Am 13.02.2025 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,50 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 7,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 19.05.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,664 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

