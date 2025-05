thyssenkrupp im Blick

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Vormittag nordwärts

13.05.25 09:23 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 9,68 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 9,68 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,71 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,67 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 159.149 thyssenkrupp-Aktien. Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,95 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 13,07 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 71,42 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,157 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,13 EUR. Am 13.02.2025 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,50 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,83 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,18 Mrd. EUR eingefahren. Am 15.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. thyssenkrupp dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren. Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,664 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie Salzgitter-Aktie verliert kräftig: Rote Zahlen - Umsatz geht deutlich zurück MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 5 Jahren abgeworfen So schätzen die Analysten die thyssenkrupp-Aktie im April 2025 ein

