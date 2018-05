US-Importzölle träfen Deutsche am stärksten

€uro am Sonntag

Mit deutlichen Kurseinbußen haben die Aktien von VW Daimler und BMW auf die jüngste Androhung höherer US-Einfuhrzölle reagiert. US-Präsident Donald Trump hatte das Handels­ministerium mit der Prüfung beauf­tragt, ob durch Auto-Einfuhren die nationale Sicherheit bedroht sei. Gleichzeitig stellte er um 25 Prozentpunkte höhere Importzölle in Aussicht (von 2,5 Prozent auf 27,5 Prozent). Die USA importierten 2017 Autos im Wert von 360 Milliarden Dollar. In ähnlicher Manier hat Trump bereits Zölle auf Stahl und Aluminium verhängt, für die noch bis 1. Juni Ausnahmen für die EU gelten.seien jedoch vernachlässigbar im Vergleich zu den Folgen der Autozölle, warnt Ifo-Außenhandels­experte Gabriel Felbermayr. "Kein Land hätte höhere absolute Verluste durch einen solchen Zoll zu befürchten als Deutschland." Das deutsche Bruttoinlandsprodukt würde um etwa fünf Milliarden Euro oder 0,14 Prozent niedriger liegen, so der Ifo-Experte. Bei den Alu- und Stahlzöllen liege der Effekt dagegen bei etwa 40 Millionen Euro. Die USA wiederum könnten ihre preisbereinigte Wirtschaftsleistung durch Autozölle um 5,7 Milliarden Euro erhöhen.Die US-Autokäufer müssten mit rund 20 Prozent höheren Preisen für Importautos rechnen. In den USA produzierende Hersteller (da­runter BMW, Daimler und VW) ­hätten höhere Produktionskosten, könnten aber auch höhere Preise durchsetzen. Der US-Staat würde Zolleinnahmen von mehreren Dutzend Milliarden Euro erhalten.Der Außenhandelsverband BGA und der Autoverband VDA zeigten sich besorgt. Die Zölle würden der deutschen Wirtschaft ebenso schaden wie den US-Verbrauchern, sagte BGA-Präsident Holger Bingmann. Die Hersteller BMW und Daimler reagierten zurückhaltend. Exper­te Ferdinand Dudenhöffer sagte, mit einem generellen Einfuhrzoll würde Trump die gesamte Autokonjunktur in den USA abwürgen. Ein Drittel des Jahresabsatzes von 17 Millionen Fahrzeugen werde importiert.___________________