Top-Banker wollen Fusionen sehen

An großen Bankenfusionen über Landesgrenzen hinweg führt nach Ansicht von europäischen Spitzenbankern kein Weg vorbei. Nur dadurch sehen sich die Geldhäuser in der Lage, mit den immer größer werdenden US-Banken mitzuhalten. Die Chefs von Deutscher Bank, Santander und ING hielten bei einer Branchenveranstaltung flammende Plädoyers für ein stärkeres Europa und größere europäische Banken. Doch selbst wollen sie damit keinesfalls beginnen, bevor nicht die Politik beispielsweise bei der Vollendung der EU-Bankenunion vorankommt.

"Wir müssen endlich die Größenvorteile Europas nutzen", forderte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing bei der Veranstaltung des "Handelsblatts". Es könne nicht im Sinne der hiesigen Banken sein, dass alle globalen Institute ihren Sitz außerhalb Europas hätten. "Die Bedeutung von Größe in der Finanzwelt steigt exponentiell an." Nur große Banken könnten die notwendigen Investitionen aufbringen für den Umbau zu einer nachhaltigeren und digitaleren Wirtschaft. Bevor Sewing sein Haus in eine große Fusion führt, will er die Bank erst noch weiter fit machen.

