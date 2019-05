Hot Stock der Wall Street: Ball Corp.

€uro am Sonntag

30 Dosenarten, die sich in Form und Größe unterscheiden, gehören zum Sortiment. Die Nachfrage entwickelt sich stürmisch. Zweites Standbein ist die Weltraumbranche, mit der NASA arbeitet Ball Corp. zusammen. Im vergangenen Jahr stieg der Überschuss von 374 auf 454 Millionen Dollar. Selbst nach Investitionen von rund 800 Millionen verblieb ein freier Cashflow von 775 Millionen Dollar.

Die hohe Ertragskraft geht zurück auf einen tiefgreifenden Umbau. So stieß Vorstandschef John Hayes die amerikanische Lebensmittelstahl- und Aerosol-­Sparte ab, indem er beide in ein Joint Venture einbrachte. Dafür erhielt er 600 Millionen Dollar, 49 Prozent der Anteile verbleiben bei Ball Corp. In China verkaufte Hayes die schwächelnde Dosen-Tochter für 225 Millionen Dollar. Im Aufwind befindet sich der Weltraum-­Bereich, hier erhöhte sich der Auftragsbestand um ein Viertel auf 2,2 Milliarden Dollar. Mehr als 300 Millionen Dollar Einsparungen lassen sich bis Silvester realisieren, deutete der Vorstand an.

