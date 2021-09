Hot Stock der Wall Street: Markel-Aktie

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag





Gayner kopiert das Erfolgsmodell von Warren Buffetts Beteiligungsfirma Berkshire Hathaway. Markel Corporation, das oft als "Mini-Berkshire" bezeichnet wird, konzentriert sich mit seinen Versicherungen auf Nischen. Abgesichert werden Brand- und Umweltschäden, Produkt- oder Managementfehler. Kunden sind Unis, Vermieter, Lebensmittelhersteller, Consulting- und Logistikfirmen.

Dabei geht die Assekuranz diszipliniert vor und lässt sich die Risiken mit hohen Prämien bezahlen. Der zweite Geschäftsbereich sind Beteiligungen. Mehr als 110 Aktienpakete, darunter Berkshire, Walt Disney und Amazon, gehören dazu. Die dritte Sparte ist Markel Ventures, ein Private- Equity-Investor, der Firmen übernimmt, um sie langfristig zu behalten. Kürzlich riss sich Gayner den weltgrößten Kranvermieter, Buckner, unter den Nagel, ein Familienunternehmen in der vierten Generation. Im ersten Halbjahr stiegen die Versicherungsprämien um 14 Prozent. Die Aktie ist optisch teuer, aber mit dem 1,3-fachen Buchwert günstig.

