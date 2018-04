Hot Stock der Wall Street: MasterCard

€uro am Sonntag

Bei einem Jahresumsatz von 12,5 Milliarden erzielte der Konzern zuletzt einen Überschuss von 3,9 Milliarden Dollar. Analysten erwarten, dass der Finanzkonzern in den kommenden Jahren den Umsatz prozentual zweistellig ausbauen wird.von einem Anstieg von rund 20 Prozent aus. Der Kurs ist quasi ein Selbstläufer: Seit 2006 legte der Titel um 3.900 Prozent zu. Die Aussichten für das Unternehmen sind weiterhin gut: Bargeld verschwindet zunehmend aus dem Alltag. Apps wie der Taxi-Schreck Uber oder die private Zimmervermittlung AirBnB verzichten ganz auf Bargeld.Bezahlt wird online mittels Kreditkarte . Wird mit dem Handy bezahlt, läuft das im Hintergrund ebenfalls über eine Kredit- oder Debit-Karte. Gewiss ist die MasterCard -Aktie nicht günstig bewertet. Bedenkt man aber, dass weltweit die meisten Transaktionen noch mit Bargeld erfolgen, ist das Potenzial für den Zahlungsabwickler enorm.

Branche: Finanzdienste

Firmensitz: Purchase (New York/USA)

Börsenwert: 152,4 Mrd. €



Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

















___________________________

Bildquellen: Allmy / Shutterstock.com, Andrei Kuzmik / Shutterstock.com