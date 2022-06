Hot Stock der Wall Street: Match Group-Aktie

€uro am Sonntag

Dabei erwarten Analysten in diesem und im nächsten Jahr ein Umsatzplus von 16 beziehungsweise 18 Prozent. Im ersten Quartal erhöhte sich der Umsatz um 20 Prozent auf 799 Millionen Dollar, während Analysten nur 794 Millionen prognostiziert hatten. Das operative Ergebnis stieg um zehn Prozent auf 208 Millionen Dollar. Mit 26 Prozent ist die Marge knackig, obgleich sie um zwei Prozentpunkte sank.

Was hoffen lässt: Im zweitgrößten Markt nach den USA, Japan, wurden die Covid-Lockdowns Mitte März aufgehoben. Die dortigen Dienste Tinder und Pairs erholen sich stetig. Tinder kooperiert mit Netflix in der Dating-Reality-Show "Love is Blind: Japan", was einen Nutzeransturm auslöste. Seit 2015 steigerte der Konzern die Zahl seiner monatlichen Nutzer von fast 60 Millionen auf 100 Millionen.

