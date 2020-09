Hot Stock der Wall Street: Uber Technologies

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag





Durch die Einstufung als Angestellte wären Mindestlohn, bezahlte Überstunden und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall fällig. Es gibt aber auch gute Nachrichten für das Unternehmen. So kooperiert Uber bei der Medikamentenzustellung an die Haustür mit der Apothekenplattform NimbleRx. Hoffnung macht ferner, dass in den USA durch die Pandemie Menschen in ländliche Regionen ziehen. Weil dort der öffentliche Nahverkehr nicht so gut ausgebaut ist, wird der Fahrdienst häufiger eingesetzt, wobei aber die Fahrten im Lockdown stark schrumpften.

um 29 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar. Die Tochter Uber Eats ist ein Lichtblick. Der Essensdienst verdoppelte im zweiten Quartal seinen Umsatz auf 1,2 Milliarden Dollar. Vor Ende 2021 soll ein profitables Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erreicht sein. Dazu beitragen sollen ein Sparprogramm und die starke Bilanz.

Branche: InternetdiensteFirmensitz: San Francisco, Kalifornien (USA)Börsenwert: 45,9 Mrd. €

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

