Hornbach Baumarkt: Auf den Rebound setzen

Auf Sicht von zwei Jahren hat die Aktie Verdopplungspotenzial - so lautete die Empfehlung von Hornbach Baumarkt an dieser Stelle im Juni 2009. Und tatsächlich: In den folgenden zwei Jahren zog es die Aktie wie an einer Schnur nach oben und brachte wie erwartet 100 Prozent Gewinn. Eine Verdopplung bei der Aktie der Baumarktkette scheint im Moment zwar unwahrscheinlich. Aber zehn bis 20 Prozent Steigerung könnten drin sein - und ganz kurzfristig., in der Bewertung und in der kurz bevorstehenden Berichtsaison. In den ersten neuen Monaten steigerte der Betreiber von 156 Bau- und Gartenmärkten in Deutschland und in verschiedenen Ländern Europas seinen Umsatz um 4,9 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro. Erfreulich dabei: Der flächenbereinigte Umsatz kletterte um 3,6 Prozent und die Handelsspanne verbesserte sich leicht von 37,0 auf 37,1 Prozent. Auch der Gewinn kam voran. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern verbesserte sich um 15,6 Prozent auf 153,7 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie sprang um 17,9 Prozent auf 3,23 Euro.hält das Management bislang an der konservativen Prognose fest und avisiert für das Gesamtjahr ein operatives Ergebnis, das nur leicht über dem Vorjahreswert liegen soll. Nach den Steigerungen im Neunmonatszeitraum könnte die Vorlage der Jahreszahlen am 22. März eine Überraschung bringen.Hornbach Baumarkt notiert zehn Prozent unter Buchwert, zudem liegt der Kurs nur knapp über der Unterstützung von 30 Euro. Anleger setzen darauf, dass spätestens unerwartet positive Jahreszahlen einen Rebound und dann Kurse zumindest in Höhe des Buchwerts bringen.: Die Prognose könnte zu konservativ sein. Anleger setzen auf eine positive Überraschung bei Vorlage der Zahlen am 22. März.ISIN: DE0006084403 Gew./Aktie 18/19e: 1,90 €KGV 18/19/Dividende: 16,2/2,2 %EK* je Aktie/KBV: 34,25 €/0,9EK*-Quote: 54,4 %Kurs/Ziel/Stopp: 30,60/34,50/21,70 €Georg Pröbstl ist Chefredakteur der Value-Depesche. Der Börsenbrief (www.value-depesche.ch) ist auf unterbewertete Aktien spezialisiert. Pröbstl schreibt exklusiv für €uro am Sonntag.