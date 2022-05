Wunschanalyse der Woche: RATIONAL-Aktie

€uro am Sonntag

Der Ausrüster professioneller Großküchen ist besser ins Jahr gestartet als erwartet. Von Januar bis März erlöste RATIONAL rund 225 Millionen Euro, ein Drittel mehr als im Vorjahr. Netto verdiente das Unternehmen aus Landsberg am Lech in Bayern 36,2 Millionen Euro, fast 50 Prozent mehr als die 24,4 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten hatten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich weniger erwartet. Mit Aufträgen im Wert von rund 300 Millionen Euro am Ende des Quartals, knapp 70 Prozent mehr als im Vorjahr, meldete das Unternehmen einen Rekord beim Auftragseingang. Wesentliche Faktoren dafür sind laut RATIONAL Nachholeffekte, staatliche Unterstützungsprogramme, lange Lieferzeiten und die angekündigten Preiserhöhungen. Ob dieser Aufschwung nachhaltig ist, wird sich deshalb erst während der nächsten Monate und mit den höheren Preisen zeigen. Risikofreudige Anleger nutzen das vergleichsweise niedrige Kursniveau zum Einstieg.

