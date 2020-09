Anlegen wie die Gurus: Mit diesem Indexzertifikat auf die besten Hedgefonds setzen

€uro am Sonntag

von Christian Ingerl, Euro am Sonntag





Hedgefonds sind berüchtigt und berühmt zugleich. Seit jeher haftet den Geldmanagern der Ruf von exotischen Spekulanten an. Weil die Branche eine große Regulierungsfreiheit genießt, werden häufig aggressive und risikoreiche Strategien praktiziert. Dies wiederum kann zu hohen Gewinnen führen und die Manager zu wahren Gurus machen.

Der Erfolg kommt allerdings nicht von ungefähr, hinter den Strategien der Hedgefonds stecken meist enorme Anstrengungen. Um eine chancenreiche Investition aufzuspüren, werden keine Kosten und Mühen gescheut. Der aufwendige Entscheidungsprozess zieht jedoch meist hohe Gebühren nach sich und macht eine direkte Anlage in Hedgefonds für Otto Normalanleger relativ teuer.

Doch man kann auch deutlich günstiger an das Wissen der Branche gelangen. In den USA schreibt die Börsenaufsicht SEC institutionellen Anlegern, die mit mindestens 100 Millionen Dollar in US-Aktien positioniert sind, nämlich vor, vierteljährlich ihre Positionen zu veröffentlichen. Anleger müssen aber nicht selbst Hunderte von SEC-Filings durchforsten, um an die interessanten Deals zu kommen. Diese Aufgabe übernimmt der Indexanbieter Solactive.

Regelmäßige Anpassung

Der Dienstleister hat vor acht Jahren den Solactive Guru Index ins Leben gerufen, in dem sich die Top-Beteiligungen einer ausgewählten Gruppe von Hedgefonds befinden. Dafür müssen die entsprechenden Beteiligungsgesellschaften bestimmte Kriterien erfüllen. Beispielsweise kommen Hedgefonds, die eine relativ hohe Umschichtungsquote haben, nicht infrage. Der Index legt vielmehr den Fokus auf einen langfristig ausgerichteten Investmentstil.

Rund 50 Komponenten befinden sich derzeit in dem Strategiebarometer: von Alexion Pharmaceuticals aus den USA über den chinesischen Onlinehändler JD.com bis zum US-Immobilienportal Zillow. Der Index ist indes nicht starr. Immer wenn alle drei Monate bei der US-Aufsichtsbehörde die neuen 13F-Filings eingereicht werden, wird die Zusammensetzung aufgefrischt. Ein Konzept, das sich auszahlt: Seit Auflage im Mai 2012 hat der Guru-Index um rund 180 Prozent zugelegt.

Mit einem Trackerzertifikat der UBS können sich Anleger den Solactive Guru Index einfach ins Depot holen. Das Produkt (ISIN: DE 000 UBS 2GU 2) bietet eine Eins-zu-eins-Partizipation an der Entwicklung des Index, bei dessen Berechnung auch die Dividenden berücksichtigt werden. Die Managementgebühr beträgt 1,2 Prozent pro Jahr, was angesichts des regelmäßigen Investmentprozesses durchaus vertretbar ist. Weil das Papier in US-Dollar gehandelt wird, gilt es, das Wechselkursrisiko zu beachten.

