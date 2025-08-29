DAX23.996 +0,4%ESt505.365 +0,2%Top 10 Crypto15,26 +1,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1727 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.470 +0,7%
European Lithium im Fokus

European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Montagmittag tiefer

01.09.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von European Lithium. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 0,052 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR 0,00 EUR 1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:53 Uhr ging es für die European Lithium-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 0,052 EUR. Die European Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,052 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,055 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 292.380 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 0,058 EUR. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 9,924 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,014 EUR ab. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 72,901 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.09.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

