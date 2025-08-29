European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Montagmittag tiefer

European Lithium im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von European Lithium. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 0,052 EUR.

Um 11:53 Uhr ging es für die European Lithium-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 0,052 EUR. Die European Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,052 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,055 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 292.380 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 0,058 EUR. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 9,924 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,014 EUR ab. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 72,901 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.09.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net