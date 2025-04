European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von European Lithium gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 0,023 EUR.

Die Aktie notierte um 09:10 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 0,023 EUR zu. Die European Lithium-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,024 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,023 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 883.425 European Lithium-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.01.2025 auf bis zu 0,050 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 53,012 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,014 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,316 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.09.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net