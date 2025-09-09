DAX23.768 +0,2%ESt505.385 +0,3%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1700 -0,1%Öl67,00 +0,7%Gold3.646 +0,5%
European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag mit Einbußen

10.09.25 09:25 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag mit Einbußen

Die Aktie von European Lithium gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 0,052 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR -0,00 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 08:57 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,1 Prozent auf 0,052 EUR. Die European Lithium-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,050 EUR ab. Mit einem Wert von 0,052 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 325.305 European Lithium-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.09.2025 bei 0,058 EUR. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 9,689 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,014 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der European Lithium-Aktie 72,797 Prozent sinken.

Voraussichtlich am 11.09.2025 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der European Lithium-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

