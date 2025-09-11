DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.915 -0,4%Nas22.129 +0,4%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,46 +1,7%Gold3.646 +0,3%
Kursentwicklung

European Lithium Aktie News: European Lithium zeigt sich am Nachmittag fester

12.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von European Lithium gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die European Lithium-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 0,049 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR 0,00 EUR 5,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 15:41 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 0,049 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die European Lithium-Aktie bei 0,051 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,051 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 531.500 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.09.2025 auf bis zu 0,058 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,004 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,014 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,255 Prozent unter dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 13.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

