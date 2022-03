European Lithium Aktie News: European Lithium im Bullenmodus

Das Papier von European Lithium legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 13,6 Prozent auf 0,080 EUR. Zwischenzeitlich stieg die European Lithium-Aktie sogar auf 0,080 EUR Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,078 EUR. Von der European Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 428.592 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,138 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Bei 0,032 EUR fiel das Papier am 21.07.2021 auf ein 52-Wochen-Tief.

Die European Lithium Ltd Aktie wird unter der ISIN AU000000EUR7 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Sydney, London, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. European Lithium Ltd ist ein Unternehmen aus der Branche Rohstoffe aus Australien.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium Ltd Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf European Lithium Ltd Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf European Lithium Ltd

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com