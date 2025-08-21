European Lithium Aktie News: European Lithium verteuert sich am Freitagmittag
Die Aktie von European Lithium gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Um 11:43 Uhr wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 0,053 EUR nach oben. In der Spitze legte die European Lithium-Aktie bis auf 0,055 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,055 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 281.850 European Lithium-Aktien.
Am 19.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,055 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,135 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,014 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der European Lithium-Aktie 73,308 Prozent sinken.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.09.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 12.03.2027 dürfte European Lithium die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu European Lithium Ltd
Analysen zu European Lithium Ltd
Keine Analysen gefunden.