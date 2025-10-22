European Lithium Aktie News: European Lithium haussiert am Mittwochvormittag

European Lithium im Fokus

Die Aktie von European Lithium gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 6,2 Prozent auf 0,147 EUR.

Das Papier von European Lithium konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 6,2 Prozent auf 0,147 EUR. In der Spitze gewann die European Lithium-Aktie bis auf 0,149 EUR. Mit einem Wert von 0,134 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.569.597 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur European Lithium-Aktie

Talfahrt fortgesetzt: European Lithium-Aktie gerät nach Handelsstopp kräftig unter Druck

European Lithium ordnet Kapitalstruktur neu - Aktie bricht nach Handelsaussetzung ein

Handel mit European Lithium-Aktie pausiert weiter: Erneut CRML-Anteile im Millionenwert verkauft