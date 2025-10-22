DAX24.272 -0,2%Est505.663 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1593 -0,1%Öl62,31 +1,1%Gold4.090 -0,9%
European Lithium im Fokus

European Lithium Aktie News: European Lithium haussiert am Mittwochvormittag

22.10.25 09:22 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium haussiert am Mittwochvormittag

Die Aktie von European Lithium gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 6,2 Prozent auf 0,147 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,15 EUR 0,01 EUR 3,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von European Lithium konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 6,2 Prozent auf 0,147 EUR. In der Spitze gewann die European Lithium-Aktie bis auf 0,149 EUR. Mit einem Wert von 0,134 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.569.597 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur European Lithium-Aktie

Talfahrt fortgesetzt: European Lithium-Aktie gerät nach Handelsstopp kräftig unter Druck

European Lithium ordnet Kapitalstruktur neu - Aktie bricht nach Handelsaussetzung ein

Handel mit European Lithium-Aktie pausiert weiter: Erneut CRML-Anteile im Millionenwert verkauft

