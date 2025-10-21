European Lithium Aktie News: European Lithium am Dienstagvormittag auf Verkaufszetteln der Anleger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 20,0 Prozent auf 0,154 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von European Lithium gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 20,0 Prozent auf 0,154 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die European Lithium-Aktie bei 0,146 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,168 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 9.807.792 Stück.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 13.03.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2027 erwartet.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur European Lithium-Aktie
European Lithium ordnet Kapitalstruktur neu - Aktie bricht nach Handelsaussetzung ein
Handel mit European Lithium-Aktie pausiert weiter: Erneut CRML-Anteile im Millionenwert verkauft
European Lithium-Aktie vom Handel ausgesetzt: Wichtige Ankündigung voraus
Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu European Lithium Ltd
Analysen zu European Lithium Ltd
Keine Analysen gefunden.