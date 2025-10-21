DAX24.277 +0,1%Est505.681 ±0,0%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1630 -0,1%Öl60,74 -0,3%Gold4.303 -1,2%
Blick auf European Lithium-Kurs

European Lithium Aktie News: European Lithium am Dienstagvormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

21.10.25 09:22 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium am Dienstagvormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 20,0 Prozent auf 0,154 EUR ab.

Das Papier von European Lithium gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 20,0 Prozent auf 0,154 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die European Lithium-Aktie bei 0,146 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,168 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 9.807.792 Stück.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 13.03.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.net

