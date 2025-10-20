European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Mittag seitwärts
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von European Lithium. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der European Lithium-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 0,222 EUR.
Mit einem Kurs von 0,222 EUR zeigte sich die European Lithium-Aktie im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die European Lithium-Aktie bis auf 0,223 EUR zu. Der Kurs der European Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,191 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,200 EUR. Bisher wurden heute 6.044.946 European Lithium-Aktien gehandelt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2027 erwartet.
Redaktion finanzen.net
