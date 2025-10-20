European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Mittag seitwärts

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von European Lithium. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der European Lithium-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 0,222 EUR.

Mit einem Kurs von 0,222 EUR zeigte sich die European Lithium-Aktie im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die European Lithium-Aktie bis auf 0,223 EUR zu. Der Kurs der European Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,191 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,200 EUR. Bisher wurden heute 6.044.946 European Lithium-Aktien gehandelt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur European Lithium-Aktie

Handel mit European Lithium-Aktie pausiert weiter: Erneut CRML-Anteile im Millionenwert verkauft

European Lithium-Aktie vom Handel ausgesetzt: Wichtige Ankündigung voraus

Zweistellige Kursgewinne: European Lithium-Aktie setzt Rally weiter fort