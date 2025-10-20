European Lithium Aktie News: European Lithium knickt am Nachmittag ein
Die Aktie von European Lithium gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der European Lithium-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 9,5 Prozent auf 0,201 EUR.
Um 16:07 Uhr rutschte die European Lithium-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 9,5 Prozent auf 0,201 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die European Lithium-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,191 EUR aus. Bei 0,200 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 11.348.917 European Lithium-Aktien den Besitzer.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 12.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von European Lithium.
