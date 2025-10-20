European Lithium Aktie News: Anleger schicken European Lithium am Montagvormittag tief südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von European Lithium. Der European Lithium-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 10,6 Prozent auf 0,199 EUR.
Um 09:21 Uhr ging es für die European Lithium-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 10,6 Prozent auf 0,199 EUR. In der Spitze büßte die European Lithium-Aktie bis auf 0,191 EUR ein. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,200 EUR. Bisher wurden via Tradegate 3.816.581 European Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2026 terminiert. European Lithium dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2027 präsentieren.
