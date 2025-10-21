DAX24.291 +0,1%Est505.680 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.968 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1601 -0,4%Öl60,64 -0,5%Gold4.135 -5,1%
Kurs der European Lithium

European Lithium Aktie News: European Lithium knickt am Nachmittag ein

21.10.25 16:08 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium knickt am Nachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 30,6 Prozent im Minus bei 0,134 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,14 EUR -0,06 EUR -29,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 16:07 Uhr rutschte die European Lithium-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 30,6 Prozent auf 0,134 EUR ab. Die European Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,129 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,168 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 34.437.322 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

