European Lithium Aktie News: European Lithium knickt am Nachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 30,6 Prozent im Minus bei 0,134 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 16:07 Uhr rutschte die European Lithium-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 30,6 Prozent auf 0,134 EUR ab. Die European Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,129 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,168 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 34.437.322 European Lithium-Aktien den Besitzer.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.
