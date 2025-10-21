European Lithium Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von European Lithium
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 24,2 Prozent bei 0,146 EUR.
Die European Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:04 Uhr mit Abschlägen von 24,2 Prozent bei 0,146 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die European Lithium-Aktie bis auf 0,139 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,168 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 23.064.753 European Lithium-Aktien den Besitzer.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.
