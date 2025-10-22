European Lithium Aktie News: European Lithium steigt am Mittag stark
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von European Lithium. Die European Lithium-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,5 Prozent auf 0,153 EUR.
Um 12:02 Uhr ging es für das European Lithium-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 10,5 Prozent auf 0,153 EUR. Bei 0,165 EUR markierte die European Lithium-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,134 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 18.182.759 European Lithium-Aktien den Besitzer.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.
