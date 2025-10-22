European Lithium Aktie News: European Lithium steigt am Mittag stark

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von European Lithium. Die European Lithium-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,5 Prozent auf 0,153 EUR.

Um 12:02 Uhr ging es für das European Lithium-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 10,5 Prozent auf 0,153 EUR. Bei 0,165 EUR markierte die European Lithium-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,134 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 18.182.759 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur European Lithium-Aktie

Talfahrt fortgesetzt: European Lithium-Aktie gerät nach Handelsstopp kräftig unter Druck

European Lithium ordnet Kapitalstruktur neu - Aktie bricht nach Handelsaussetzung ein

Handel mit European Lithium-Aktie pausiert weiter: Erneut CRML-Anteile im Millionenwert verkauft