European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittwochnachmittag freundlich

22.10.25 16:08 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt ging es für das European Lithium-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 0,144 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,13 EUR -0,01 EUR -9,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:05 Uhr 4,3 Prozent im Plus bei 0,144 EUR. Die European Lithium-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,165 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,134 EUR. Bisher wurden via Tradegate 25.217.692 European Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Die European Lithium-Bilanz für Q2 2026 wird am 13.03.2026 erwartet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

