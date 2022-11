European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im Stuttgart-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 0,062 EUR. Zwischenzeitlich weitete die European Lithium-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,061 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,061 EUR. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.500 European Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.04.2022 bei 0,110 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,636 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,034 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 85,075 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 17.03.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Am 15.03.2024 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

