Aktienentwicklung

European Lithium Aktie News: European Lithium springt am Freitagmittag hoch

31.10.25 12:04 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium springt am Freitagmittag hoch

Die Aktie von European Lithium zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere zuletzt 12,8 Prozent.

Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:59 Uhr verteuerte sich das Papier um 12,8 Prozent auf 0,145 EUR. Die European Lithium-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,148 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 0,139 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.879.742 European Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 0,299 EUR. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 51,505 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,014 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 921,127 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

