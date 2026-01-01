DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,41 -0,8%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.472 +0,1%Euro1,1873 ±-0,0%Öl65,27 -0,6%Gold5.095 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 PUMA 696960 BASF BASF11 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
25.000 Punkte im Blick: DAX vor festem Start -- Asiens Börsen höher -- Chinesische Anta Sports wird größter Aktionär von PUMA -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- Continental, BASF im Fokus
Top News
Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor
Tesla bricht ein - BYD-Aktie profitiert nur zeitweise: EU-Automarkt legt weiter zu - Mehr E-Autos, weniger Verbrenner Tesla bricht ein - BYD-Aktie profitiert nur zeitweise: EU-Automarkt legt weiter zu - Mehr E-Autos, weniger Verbrenner
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Europol: Kokain mit U-Boot und perfekt getarnt nach Europa

27.01.26 08:07 Uhr

DEN HAAG (dpa-AFX) - Kokain wird einem Europol-Bericht zufolge auf neuen Wegen und mit fast perfekter Tarnung nach Europa geschleust. Die internationalen Drogenbanden seien auf neue Methoden umgestiegen, heißt es in dem Bericht der europäischen Polizeibehörde in Den Haag. Sie nutzten Hochtechnologie, Transfers auf hoher See, Halbtauchboote, Speedboote, Drohnen und ausgeklügelte Verstecke.

Wer­bung

Der Kokain-Handel nach Europa hat nach Angaben von Europol "beispiellose Ausmaße erreicht", angetrieben durch die hohe Produktion in Südamerika und zunehmende Nachfrage in der EU. Doch die Banden steuerten weniger häufig die großen Seehäfen wie Antwerpen oder Rotterdam an.

Kokain fast perfekt getarnt

Die Europol-Experten weisen darauf hin, dass Kokain in Industrieanlagen, Maschinen oder sogar unter Wasser am Schiffsrumpf versteckt werde. Banden würden die Drogen auch mit Hilfe von Chemikalien in Lebensmittel, Kunststoffe oder Textilien "waschen". Eine fast perfekte Tarnung, so Europol: "Diese Methoden machen die Aufdeckung durch Scanner, Spürhunde und forensische Tests extrem schwierig."

Die internationalen Banden nutzten auch Technologie wie verschlüsselte Kommunikationssysteme, autonome Schiffe und Drohnen. So hofften sie, den Ermittlern zu entgehen.

Wer­bung

Route läuft nun über Westafrika

Die Experten von Europol weisen darauf hin, dass die Banden zunehmend auf hoher See die Ware auf ein Tochterschiff umladen würden, mit Kurs auf Westafrika. Von dort aus werde das Kokain dann direkt zum europäischen Festland transportiert oder zu den Kanarischen Inseln. Mit Hilfe von Speedbooten gelangten die Drogen dann an die andalusische Küste und dann in die gesamte EU.

Europol-Chefin Catherine De Bolle unterstrich die Notwendigkeit der internationalen Zusammenarbeit. "Wir wissen, dass diese Gruppen ihre Methoden zunehmend diversifizieren und kleinere Schiffe, Transfers auf See und clevere Tarntechniken einsetzen, um einer Entdeckung zu entgehen."/ab/DP/mis