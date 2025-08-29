DAX24.050 ±0,0%ESt505.401 +0,1%Top 10 Crypto16,05 +0,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.943 +1,5%Euro1,1657 +0,2%Öl67,82 ±0,0%Gold3.395 -0,1%
DAX um Nulllinie -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Li Auto, Clara Technologies, Commerzbank, UniCredit, STADA, Pernod Ricard im Fokus
Euroraum-Wirtschaftsstimmung im August wider Erwarten eingetrübt

28.08.25 11:10 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im August leicht eingetrübt. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung sank auf 95,2 Punkte von 95,7 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen mit einem Indexanstieg auf 96,0 Zähler gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator sank auf 94,9 Punkte von 95,2 im Vormonat.

In der EU spiegelte der leichte Rückgang entsprechend geringe Rückgänge in der Industrie, im Dienstleistungssektor, im Baugewerbe und beim Verbrauchervertrauen wider. Nur das Vertrauen im Einzelhandel zeigte eine leichte Verbesserung.

Innerhalb der größten Volkswirtschaften der EU sank die Stimmung in Spanien deutlich (minus 2,6), gefolgt von moderateren Rückgängen in Deutschland (minus 1,0) und Italien (minus 1,0). In den Niederlanden stieg die Stimmung deutlich (plus 3,5) und leicht auch in Polen (plus 0,5). In Frankreich blieb die Stimmung nahezu unverändert (plus 0,1).

Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone stieg auf minus 10,3 Punkte von minus 10,5 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Wert von minus 10,5 erwartet. Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde ein Rückgang auf minus 15,5 Punkte von minus 14,7 im Vormonat gemeldet. Das entsprach der ersten Veröffentlichung und auch den Prognosen von Volkswirten.

Link: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/business-and-consumer-surveys/latest-business-and-consumer-surveys_en

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 05:10 ET (09:10 GMT)