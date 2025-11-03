Eurozone: Industriestimmung hellt sich etwas auf und erreicht Wachstumsschwelle

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Oktober wie erwartet leicht verbessert. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf genau 50,0 Punkte, wie S&P am Montag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde exakt die Schwelle erreicht, ab der von einem Wachstum auszugehen ist.

Volkswirte hatten im Schnitt mit dieser Bestätigung der Erstschätzung von 50,0 Punkten gerechnet./la/jsl/stw