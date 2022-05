EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie verlor um 16:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 22,89 EUR. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 22,06 EUR. Bei 23,11 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 210.684 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,83 EUR. Gewinne von 50,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,06 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,76 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 42,29 EUR angegeben.

EVOTEC SE ließ sich am 12.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte EVOTEC SE am 11.05.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 10.05.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,259 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Deutliche Erhöhungen trotz Börsentristesse - Wie viel Dividendenrendite die MDAX-Unternehmen dieses Jahr bieten

Was Analysten von der EVOTEC-Aktie erwarten

Erste Schätzungen: EVOTEC SE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf EVOTEC SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf EVOTEC SE

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images