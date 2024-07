EVOTEC SE Aktie News: Anleger greifen bei EVOTEC SE am Mittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 9,09 EUR zu.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 9,09 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 9,20 EUR zu. Mit einem Wert von 9,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 278.913 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 26.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 169,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,22 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,50 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

EVOTEC SE gewährte am 22.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 240,69 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 208,73 Mio. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte EVOTEC SE am 14.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,212 EUR je Aktie ausweisen dürften.

