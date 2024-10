EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Mittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 6,17 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 6,17 EUR. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 6,15 EUR. Bei 6,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 161.245 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 21,69 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 251,82 Prozent Luft nach oben. Am 07.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,60 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 14.08.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,54 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 182,12 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 170,28 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von EVOTEC SE.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,623 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

