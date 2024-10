EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Vormittag fester

So entwickelt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 6,22 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 6,22 EUR. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,24 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 38.152 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,69 EUR) erklomm das Papier am 28.12.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 248,99 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 18,58 Prozent Luft nach unten.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,60 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

EVOTEC SE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 182,12 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 170,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,623 EUR ausweisen wird.

