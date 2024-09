EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 6,52 EUR.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 6,52 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,47 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 159.304 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.09.2023 markierte das Papier bei 23,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 259,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.08.2024. Mit einem Kursverlust von 22,33 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 11,60 EUR an.

Am 14.08.2024 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,95 Prozent auf 182,12 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 170,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2024 -0,575 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

