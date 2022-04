EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit grünen Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 12:22 Uhr 1,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 28,23 EUR. Bei 27,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 69.347 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,83 EUR an. Gewinne von 62,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,26 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 17,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 43,86 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 11.05.2022 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2022-Ergebnisse wird von Experten am 30.03.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,260 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

