EVOTEC SE Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von EVOTEC SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 9,51 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 11:41 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 9,51 EUR. Bei 9,43 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 292.884 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 24,44 EUR markierte der Titel am 26.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 157,13 Prozent hinzugewinnen. Am 17.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,22 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,50 EUR.

Am 22.05.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 208,73 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 240,69 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 14.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 13.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von EVOTEC SE.

2024 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,212 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

