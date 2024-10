EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Freitagmittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 6,12 EUR zu.

Um 11:47 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 6,12 EUR zu. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,15 EUR. Bei 6,01 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 172.901 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 28.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,69 EUR an. Mit einem Zuwachs von 254,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,25 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,60 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 14.08.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,54 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 182,12 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EVOTEC SE einen Umsatz von 170,28 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,623 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

